В Екатеринбурге жителей высотки эвакуировали из-за ночного пожара на лестничной площадке

07:34 | 28.01.2019

Бессонной выдалась ночь у жителей многоквартирного дома по улице Ракетная в микрорайоне Кольцово города Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, ранним утром поступило сообщение о пожаре – горел мусор на лестничной площадке на 11-ом этаже 16-ти этажки. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 50 человек, из них 10 детей. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 18 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.



За несколько часов до этого ЧП пожарный тушили дом на улице Ленина в поселке Шабровском. Здесь на площади 100 кв.м сгорели автомобиль «ВАЗ-2114», надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава.