На Урале 49-летний прапорщик покончил жизнь самоубийством

00:06 | 28.01.2019

В Екатеринбурге военнослужащий-контрактник,49-летний старшина роты 29-ой отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты (воинская часть № 34081на Уралмаше), покончил жизнь самоубийством. Рядом с его телом нашли служебный автомат АК-74. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным издания, инцидент произошел в кладовой в 19:00 в пятницу, 25 января.



Погибшим является прапорщик Евгений М., он проходил службу в вооруженных силах с 1987 года. У него осталась жена и трое дочерей, самой младшей 11 лет. Причины, побудившие мужчину на столь отчаянный поступок неизвестны. Предсмертная записка на месте трагического инцидента отсутствовала.