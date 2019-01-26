Частная баня загорелась в Свердловской области в Косулино

22:49 | 27.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 27 января, в Свердловской области в селе Косулино загорелась частная баня. Огонь повредил потолок, стены и домашнее имущество в помещении.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали две единицы техники и 14 человек личного состава. Пролива и разбор сгоревших конструкций завершены.



Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших нет.