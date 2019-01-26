Девушка на Audi Q5 влетела в трамвай в Екатеринбурге

Сегодня, 27 января, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Мира и Малышева девушка на автомобиле Audi Q5 на скорости влетела в трамвай. На момент столкновения, как сообщают очевидцы, она разговаривала по телефону.По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека: водитель иномарки и пассажир трамвая. На месте ДТП в настоящее время находятся машины реанимации, «скорой» и МЧС.Автомобиль получил серьезные повреждения. В трамвае разбито заднее окно и сломаны двери. Точная информация о пострадавших поступит позже.