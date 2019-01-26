Екатеринбургский «Автомобилист» в Магнитогорске проиграл «Металлургу» 6:3

19:28 | 27.01.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 27 января, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» после двух побед потерпел поражение в Магнитогорске в матче против «Металлурга». Счёт встречи 6:3.



Среди уральцев забитыми шайбами отметились Найджел Доус, Денис Казионов и Стефан Да Коста. В составе соперников авторами голов стали Деннис Расмуссен, Максим Матушкин, Сергей Мазякин, Евгений Тимкин (две шайбы) и Ииро Пакаринен.



В середине второго периода основной вратарь свердловчан Якуб Коварж получил травму, после чего вынужден был покинуть лёд в сопровождении медиков. Шайба попала ему в область сердца. Оставшееся время ворота защищал Владимир Сохатский.



«Автомобилист» в настоящее время по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в запасе 83 очка. Ближайший соперник - «Авангард» с 75 очками.



Напомним, следующий матч уральская команда проведёт в Казани с местным «Ак Барсом» 29 января в 21:30.