Водяной котёл взорвался в жилом доме в посёлке Билимбай Свердловской области

19:04 | 27.01.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 27 января, в Свердловской области под Первоуральском в посёлке Билимбай взорвался водяной котёл в частном жилом доме. На момент ЧП в помещении находился хозяин.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, взрыв повлёк за собой крушение части стены. Дом повреждён, но у хозяина на участке строится ещё один, поэтому на момент ремонта и восстановления ему есть где жить.



Мужчина в результате взрыва не пострадал.