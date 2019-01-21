И снова снег: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

16:39 | 27.01.2019

Фото: "Наша Газета"

Сейчас в Екатеринбурге -16°C, солнечно. Ночью ожидается до -22°C. На предстоящей неделе выпадет много снега, сообщают синоптики.



В понедельник, 28 января, днём температура воздуха составит -14°C...-17°C, ночью будет -17°C. Солнечно, без осадков.



Во вторник, 29 января, днём ожидается -13°C...-17°C, ночью -16°C. Облачно, осадки в виде снега.



В среду, 30 января, температура воздуха достигнет отметки -15°C и останется на этом уровне до вечера, после чего похолодает до -19°C. Облачно, осадки в виде снега.



В четверг, 31 января, утром похолодает до -23°C и в течение дня температура воздуха будет улучшаться до -16°C. Облачно, вечером выпадет снег.



В пятницу, 1 февраля, днём потеплеет до -5°C, вечером ожидается -6°C. Облачно, осадки в виде снега.



В субботу, 2 февраля, резко начнёт холодать: днём температура упадёт от -13°C до -22°C, ночью отметка достигнет -32°C. Облачно, весь день будет идти снег.



В воскресенье, 3 февраля, ожидается -30°C...-27°C. Облачно, почти без осадков.