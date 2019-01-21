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15:26 | 27.01.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

12-летняя девочка пострадала в ДТП под Нижним Тагилом

Вчера, 26 января, на 15 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошла авария с участием двух автомобилей. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся «лоб в лоб» с Kia Sportage. На пассажирском сидении в Nissan находилась 12-летняя девочка. В результате ДТП она получила ушиб грудной клетки и голени.

В иномарке находилась также и 48-летняя женщина. После столкновения у неё диагностировали сотрясение головного мозга, закрытые переломы рёбер и левой лучевой кости.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняет ГИБДД. Пострадавшую женщину доставили в Демидовскую городскую больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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