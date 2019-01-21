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15:18 | 27.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 января 2019 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 62 противоправных деяния. Из них: одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 15 краж, в том числе одна квартирная, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.
За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на территории области проведено 24 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 3744 человека. Для обеспечения общественного порядка задействовались 124 полицейских, 58 работников частных охранных организаций, два члена ДНД, 19 сотрудников контрольно-распорядительной службы и 4 курсанта УрЮИ МВД России. Нарушений общественного порядка не допущено.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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