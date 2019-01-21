Хотя бы изо льда: в Екатеринбурге вновь появилась Краснознамённая группа

В Екатеринбурге на городском пруду сегодня ночью активисты из организации «Суть времени» установили ледяную Краснознамённую группу взамен на исчезнувший в 2013 году монумент. Реализовать идею помог скульптор Олег Чеботаев.На работу ушло больше 12 часов и около 20 тысяч рублей. Несмотря на мороз и ветер, активисты не остановились и довели дело до конца. Уже сегодня, 27 января, на Плотинке общественники планируют до 15:00 провести согласованный пикет за возвращение Краснознамённой группы.Напомним, на металлических знамёнах был установлен орден Ленина, которым наградили Свердловск в 1973 году. В мае 1974 года памятник занял почетное место в Историческом сквере, на плотине городского пруда. За последующие годы он стал одним из главных символов города, однако в ночь с 25 на 26 января 2013 года городские власти монумент решили снести.Памятник «Краснознамённая группа» и Орден Ленина до сноса: