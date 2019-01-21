Баскетбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Химки» 84:79

13:00 | 27.01.2019

Фото: пресс-служба БК «Урал»

Вчера, 26 января, в Екатеринбурге баскетбольный клуб «Урал» на родном паркете встретил команду «Химки-Подмосковье». Матч завершился победой свердловчан 84:79.



«Мы очень хорошо отработали на чужом щите. Сегодня мы забивали и в какой-то момент мы "перетерпели" их игру. Мы к ней готовились: ранняя игра с перехода, трехочковые броски. Где-то не справились, но мы контролировали игру и смогли остановить их атаки с перехода. Мы имели большее количество атак, и мы их реализовывали»,- прокомментировал ход игры главный тренер «Урала» Вадим Филатов.



Напомним, следующий матч баскетбольный клуб проведёт 1 февраля на арене ДИВСа с командой «Восток-65» в 19:00.