Новости дня
13:00 | 27.01.2019
Фото: пресс-служба БК «Урал»
Баскетбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Химки» 84:79
«Мы очень хорошо отработали на чужом щите. Сегодня мы забивали и в какой-то момент мы "перетерпели" их игру. Мы к ней готовились: ранняя игра с перехода, трехочковые броски. Где-то не справились, но мы контролировали игру и смогли остановить их атаки с перехода. Мы имели большее количество атак, и мы их реализовывали»,- прокомментировал ход игры главный тренер «Урала» Вадим Филатов.
Напомним, следующий матч баскетбольный клуб проведёт 1 февраля на арене ДИВСа с командой «Восток-65» в 19:00.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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