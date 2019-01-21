Жилой дом сгорел минувшей ночью на Широкой Речке в Екатеринбурге

12:24 | 27.01.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 27 января, в Екатеринбурге на Широкой речке ночью загорелся жилой двухэтажный дом, баня и гараж, находящиеся на одном участке на улице Косотурская, 30. Из пожара спасатели вынесли четырёх человек, включая ребёнка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали шесть единиц техники и 17 человек личного состава.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за проблем с проводкой, однако точные причины ещё предстоит установить. Информации о пострадавших нет.