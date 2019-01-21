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11:30 | 27.01.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Практически всю ночь боролись пожарные с огнем в здании склада на улице Альпинистов в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 00.54 27 января. Горел склад на территории завода металлоконструкций, в помещениях которого хранились бытовая техника, автомобильные детали, а также торговое и производственное оборудование.

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Пожару была присвоена повышенная степень сложности. По прибытии пожарных на место ЧП был развёрнут штаб пожаротушения, созданы 3 боевых участка. Всего на пожаре работали 26 единиц пожарно-спасательной техники, 90 человек личного состава и 5 звеньев газодымозащитной службы.

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Большая горючая загрузка склада способствовала быстрому распространению огня, а возгорание утеплителя конструкций помещений ангарного типа – сильному задымлению, это существенно осложняло поиск очага возгорания и его ликвидацию. Кроме того, хранившиеся на складе газовые баллоны под воздействием высокой температуры взрывались и способствовали увеличению площади горения. Пожарные работали при низкой температуре воздуха, а слабое давление в водопроводной сети затрудняло борьбу с огнем.

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар на складе площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Тем не менее, к пяти часам утра открытое горение было ликвидировано. Пожарные продолжают работы, ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. Одновременно с этим устанавливается причина возникновения пожара, на месте работают пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Общая площадь пожара составила 1500 кв. м. На момент возникновения пожара людей в здании склада не было, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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