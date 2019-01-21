В Екатеринбурге на многострадальной Депутатской загонялся дом: очевидец спас из огня троих детей

20:17 | 26.01.2019

Фото: Е1

Этим вечером в Екатеринбурге на многострадальной улице Депутатской, где в сентябре 2016-го цыгане устроили перестрелку с казаками, загорелся жилой дом. От деревянного строения на Депутатской, 53 стал валить густой чёрный дым с терпким запахом гари. Позже выяснилось, что в доме были дети.



— По предварительным данным, во время возгорания в доме находились трое детей, — сообщили в МЧС. — Мимо горящего дома проезжал водитель, он разбил окно и вытащил детей оттуда, передал их соседям и уехал.



В МЧС отметили, что планируют найти этого героя и поблагодарить.



Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС работали по повышенному рангу 1-БИС, потому что была угроза распространения пламени на соседний дом. Работу пожарных осложнял сильный порывистый ветер. В данный момент пожарные устранили угрозу распространения огня.