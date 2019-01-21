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20:17 | 26.01.2019
Фото: Е1
В Екатеринбурге на многострадальной Депутатской загонялся дом: очевидец спас из огня троих детей
— По предварительным данным, во время возгорания в доме находились трое детей, — сообщили в МЧС. — Мимо горящего дома проезжал водитель, он разбил окно и вытащил детей оттуда, передал их соседям и уехал.
В МЧС отметили, что планируют найти этого героя и поблагодарить.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС работали по повышенному рангу 1-БИС, потому что была угроза распространения пламени на соседний дом. Работу пожарных осложнял сильный порывистый ветер. В данный момент пожарные устранили угрозу распространения огня.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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