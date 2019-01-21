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17:54 | 26.01.2019
Фото: xoroshiy.ru
Казаки, устроившие в Екатеринбурге пикет с целью переименовать Свердловскую область, собираются добиться своего через закон о противодействии экстремизму
«Есть закон о пресечении экстремистской деятельности. В одной из статей этого закона сказано, что не допускается прославление, оправдание и объяснение любых действий экстремистской деятельности. То, что геноцид [казачества. — Прим. ред.] является проявлением экстремизма, — безусловно. Если власти не прислушаются к нашему мнению, предлагаю обратиться в Генпрокуратуру, чтобы провели официальное уголовное расследование исторических событий. Тогда у властей не будет никаких оснований нам сопротивляться», — сказал на мероприятии начальник штаба Исетской линии Оренбургского войска Алексей Гончаренко.
Предводитель казачества не отрицает, что на пути переименования его ждут сложности, но, говорит, готов ждать.
«Мы будем обращаться к властям, эти обращения уже есть, с предложением признать, что это необходимость. Власти говорят, что нужно прислушаться к мнению народа. Мы готовы — давайте сделаем дискуссионную площадку и будем постоянно говорить. Будем добиваться этого, мы терпеливые. Сколько ждали — 100 лет, так еще подождем», — сказал он.
Всего в пикете приняли участие около 20 мужчин в казачьей форме и еще несколько человек в гражданском. На мероприятие они принесли плакаты, которые внимательно изучили и сфотографировали сотрудники полиции.
Перед началом пикета казаки, встав в круг, прочли несколько молитв за упокой. Затем же организаторы продекламировали прошлогодние обращения с требованиями «вернуть» региону название «Екатеринбургская область» (исторически Средний Урал был частью Пермской губернии и Уральской области).
Яков Свердлов, имя которого сейчас носит область, был председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета и автором «Директива о расказачивании», согласно которой власти должны были произвести «произвести массовый террор по отношению ко всем казакам», «конфисковать хлеб» и «уравнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях». За подписью Якова Свердлова документ вышел 24 января 1919 года.
Отметим, такие настроения у представителей различных субкультур, поддерживающих православие, возникают не в первый раз. Первая волна сопротивления имени большевика была в 1991 году после переименования Свердловска в Екатеринбург.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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17:54 | 26.01.2019
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