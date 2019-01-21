Казаки, устроившие в Екатеринбурге пикет с целью переименовать Свердловскую область, собираются добиться своего через закон о противодействии экстремизму

17:54 | 26.01.2019

Фото: xoroshiy.ru

Уральские казаки, собравшиеся сегодня в Екатеринбурге у памятника Якову Свердлову почтить память репрессированных 100 лет назад казаков, заявили: если Свердловскую область не переименуют по-хорошему, они объявят большевика, чьё имя носит наш регион, экстремистом, и тогда прокурате будет не отвертеться от возбуждения дела.



«Есть закон о пресечении экстремистской деятельности. В одной из статей этого закона сказано, что не допускается прославление, оправдание и объяснение любых действий экстремистской деятельности. То, что геноцид [казачества. — Прим. ред.] является проявлением экстремизма, — безусловно. Если власти не прислушаются к нашему мнению, предлагаю обратиться в Генпрокуратуру, чтобы провели официальное уголовное расследование исторических событий. Тогда у властей не будет никаких оснований нам сопротивляться», — сказал на мероприятии начальник штаба Исетской линии Оренбургского войска Алексей Гончаренко.



Предводитель казачества не отрицает, что на пути переименования его ждут сложности, но, говорит, готов ждать.



«Мы будем обращаться к властям, эти обращения уже есть, с предложением признать, что это необходимость. Власти говорят, что нужно прислушаться к мнению народа. Мы готовы — давайте сделаем дискуссионную площадку и будем постоянно говорить. Будем добиваться этого, мы терпеливые. Сколько ждали — 100 лет, так еще подождем», — сказал он.



Всего в пикете приняли участие около 20 мужчин в казачьей форме и еще несколько человек в гражданском. На мероприятие они принесли плакаты, которые внимательно изучили и сфотографировали сотрудники полиции.



Перед началом пикета казаки, встав в круг, прочли несколько молитв за упокой. Затем же организаторы продекламировали прошлогодние обращения с требованиями «вернуть» региону название «Екатеринбургская область» (исторически Средний Урал был частью Пермской губернии и Уральской области).



Яков Свердлов, имя которого сейчас носит область, был председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета и автором «Директива о расказачивании», согласно которой власти должны были произвести «произвести массовый террор по отношению ко всем казакам», «конфисковать хлеб» и «уравнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях». За подписью Якова Свердлова документ вышел 24 января 1919 года.



Отметим, такие настроения у представителей различных субкультур, поддерживающих православие, возникают не в первый раз. Первая волна сопротивления имени большевика была в 1991 году после переименования Свердловска в Екатеринбург.