Туристка из Екатеринбурга, которую удалось спасти от тотального обморожения, пришла в себя: сознание ясное, дышит сама

17:20 | 26.01.2019

Фото: соцсети

Туристка из Екатеринбурга Елена Осипова, которую спасатели разыскали в горах под Карпинском и срочно доставили в Екатеринбург на реанимационном вертолёте, пришла в себя.



«Сегодня состояние Елены улучшилось, врачи вывели ее из медикаментозного сна, дышит сама, без аппарата искусственной вентиляции лёгких, сознание ясное. К ней приходят родственники, мама постоянно находится рядом с ней. Жизненные показатели девушки улучшаются. Она по-прежнему находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое, но в целом есть положительная динамика», – делятся подробностями в пресс-службе ГКБ №40.



Напомним, в Крещение, 19 января, Елена Осипова вместе с подругой в составе туристической группы из пяти человек (включая их) отправила в поход на Сухогорский камень близ Краснотурьинска. В лесу Елена Осипова и Елена Подкорытова, являющая организатором похода, отстали от группы и заблудились. Ситуацию усугубил сильный снегопад, мешавший девушкам ориентироваться в пространстве. На поиски были направлены пешие и воздушные силы спасателей. Обмороженных женщин нашли только спустя три дня под ёлкой – спасатели едва ли не пролетели мимо них, так как обозрению с воздушного судна мешала густонаселённость леса.



На момент прибытия спасателей Елена Подкорытова – организатор экспедиции – скончалась от общего обморожения. Осипову же в крайне тяжёлом состоянии на реанимационном вертолёте доставили в уральскую столицу. В борьбе за жизнь девушки врачи ампутировали ей обе стопы – начавшаяся гангрена могла поразить всё тело. Осипова приходит в себя. За её состоянием врачи следят круглосуточно.