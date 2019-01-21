В Тюмени будут судить мелких воров из Екатеринбурга, которые крали в магазинах одежду

15:50 | 26.01.2019

В Тюмени перед судом предстанут трое парней из Екатеринбурга, которые грабили бутики в тюменских торговых центрах. Главным помощником мелких воришек был специальный пакет, который не виден металлоискателю.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в мае прошлого года трое парней приехали в областной центр и совершили семь краж в торговых центрах. Они приходили в магазины и бутики со специальным пакетом, который позволял проносить краденое без сирены. Предметом наживы любителей приодеться была обувь и верхняя одежда: кроссовки, ботинки, футболки и джинсы.



Парни попались, когда решили вернуться в магазин, в котором ранее совершили кражу. Сотрудники узнали грабителей, так как после первой кражи успели отсмотреть камеры видеонаблюдения и предупредить охранников о приметах злоумышленников. Модников оперативно задержали.



Во время следствия было установлено, что двое обвиняемых ранее, в марте 2018 года, совершили две кражи обуви в одном и том же тюменском магазине. А один из них в апреле 2017 года пытался своровать джинсы и пять ветровок в магазине. Что двигало преступной группировкой в момент совершения преступления, - непонятно.



Сейчас они все задержаны и в ближайшее время их ждёт суд.