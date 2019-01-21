Школьница из Екатеринбурга, которую искали две недели, вернулась домой благодаря переписке с полицейскими

15:07 | 26.01.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома ещё 16 января и была объявлена в розыск, нашлась. Эти две недели, пока шли усиленные поиски, девушка жила у подруги.



Утром 16 января 15-летняя Кристина как обычно пошла в школу, но вечером домой так и не вернулась. Её искали почти две недели, родители почти отчаялись увидеть дочь снова. Но сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних посредством переписки в соцсетях убедили девушку вернуться домой.



— «Беглянка» сама явилась в территориальный отдел внутренних дел, где пояснила, что все эти дни находилась дома у подруги на улице Таватуйской. Свое поведение она объяснила желанием проводить время без опеки законных представителей, — поясняют в УМВД Екатеринбурга.