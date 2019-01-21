А ещё через час митинг в Екатеринбурге проведут обманутые дольщики, которые никак не могут заехать в новенькие квартиры в Арамиле

12:45 | 26.01.2019

Фото: newdaynews.ru

Сегодня в 13 часов дня в Екатеринбурге на площади Советской Армии (иначе – Площадь Обороны). От городских властей они будут требовать достроить спроектированные дома в Арамиле и выполнить условия «дорожной карты», утверждённой губернатором Куйвашевым.



В конце прошлого года арамильские дольщики проводили протестные акции в Москве. Они требовали от властей и застройщиков выполнить условия «дорожной карты», утверждённой главой области, и достроить-таки жилые комплексы а Арамиле.



Инициаторы акции заявляют, что если к апрелю 2019 года их проблема не будет решена, они перейдут к более решительным формам протеста.