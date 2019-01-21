В страшном ДТП близ Кировграда погиб человек, пострадали ещё пятеро. В том числе, шестилетний ребёнок

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло накануне, 25 января, на подъезде к Кировграду. Так, на шестом километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись отечественная Lada Largus и иномарка Honda Fit. Виновником аварии является российский автомобиль.Дело было так: 53-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Honda Fit. В результате столкновения правую часть Lada настолько сильно смяло, что люди не могли выбраться сами.В жутком ДТП погиб 32-летний пассажир Lada. Его тело из искорёженного автомобиля доставали спасатели. Также пострадали ещё пяте человек, в том числе 6-летний ребёнок из «Лады» – его перевозили на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. С очень серьёзными травмами малыша доставили в реанимацию.Также пострадали 32-летняя женщина-водитель Honda и два её пассажира — все жители Верхнего Тагила. В ГИБДД отметили, что пассажиры Honda в момент столкновения также не были пристёгнуты.«Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным погодным условиям», — сообщают в ГИБДД, напоминая при этом о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области