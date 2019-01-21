Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис на Крестинского

11:01 | 26.01.2019

Фото: Е1

Этой ночью ботаника чуть не задохнулась в гари и копоти: на Крестинского горел автосервис. Борьба с огнём длилась 2 часа.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила к ним около 23 ночи. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Горели внутренняя отделка стен, оборудование, а также горюче-смазочные материалы. Причина возгорания уточняется.



Пожар тушили 6 пожарных машин и 26 спасателей. О пострадавших не сообщается.

