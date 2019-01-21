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11:01 | 26.01.2019

Фото: Е1

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис на Крестинского

Этой ночью ботаника чуть не задохнулась в гари и копоти: на Крестинского горел автосервис. Борьба с огнём длилась 2 часа.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила к ним около 23 ночи. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Горели внутренняя отделка стен, оборудование, а также горюче-смазочные материалы. Причина возгорания уточняется.

Пожар тушили 6 пожарных машин и 26 спасателей. О пострадавших не сообщается.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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