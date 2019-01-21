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00:29 | 26.01.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Второй матч всухую: екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» 0:3
«Матч был очень напряженный. Видно, что соперник был заряжен. Много движений. Много борьбы силовой. По игре нашей команды: поблагодарил ребят за самоотверженность. Много броском поймано на себя. Моменты, которые мы создали, мы смогли использовать. А так, равная игра, очень хорошая»,- прокомментировал игру своей команды главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.
Напомним, следующий матч уральский клуб проведёт в Магнитогорске с местным «Металлургом» 27 января в 17:00.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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