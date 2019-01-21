Музей Высоцкого в Екатеринбурге представил скульптуру Сальвадора Дали, которая нравилась барду

21:23 | 25.01.2019

Фото: Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге

Скульптура «Скрипка Энгра» руки признанного сюрреалиста Сальвадора Дали теперь открыта к вниманию посетителей музея Высоцкого в Екатеринбурге. Произведение искусства, изначально подаренное автором Мстиславу Ростроповичу, очень нравилась поэту. Скульптуру представили именно сегодня в честь 81-летия со дня рождения поэта и актёра.



«Скульптура была приобретена на открытом аукционе Sotheby's за 90 тыс. фунтов, это около 8 млн рублей. Продавала семья музыканта Мстислава Ростроповича, которому ранее она была подарена. Мы решили приобрести эту скрипку, потому что она нравилась Высоцкому. Всего таких работ было сделано шесть, у Ростроповича была скрипка номер четыре»,- рассказал директор центра и создатель музея Андрей Гавриловский.



«Скрипка Энгра» сделана из позолоченной бронзы с серебряной вставкой.



«Скульптура поражает необычной формой - не то фигура, не то виолончель. Примечательно то, что виолончель и скрипка чаще всего символизируют женскую фигуру - узкие плечи и широкие бедра. Но на скульптуре четко виден мужской силуэт с широкими плечами», - добавил директор центра.



Как рассказала искусствовед и эксперт аукционных домов Sotheby"s и Christie"s Тамара Галеева, скульптура принадлежит Дали, но является тиражной.



«Я видела эту скульптуру - это отливка с изготовленной Дали формы, но тираж редкий. Данный тип работ сравним с печатной графикой, где экземпляров много, но каждый - оригинал. Он мог их подправлять, чеканить, дорабатывать», - уточнила искусствовед.



Название для работы Дали заимствовал у французского художника Мана Рэя, с его фотографии «Скрипка Энгра», на которой изображено женское тело, подобное музыкальному инструменту. «Скрипка Сальвадора Дали тоже уподобляется человеческому телу. Рэй и Дали были в одной компании, дружили, поэтому заимствование вполне уместно», - добавила эксперт.