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21:23 | 25.01.2019
Фото: Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге
Музей Высоцкого в Екатеринбурге представил скульптуру Сальвадора Дали, которая нравилась барду
«Скульптура была приобретена на открытом аукционе Sotheby's за 90 тыс. фунтов, это около 8 млн рублей. Продавала семья музыканта Мстислава Ростроповича, которому ранее она была подарена. Мы решили приобрести эту скрипку, потому что она нравилась Высоцкому. Всего таких работ было сделано шесть, у Ростроповича была скрипка номер четыре»,- рассказал директор центра и создатель музея Андрей Гавриловский.
«Скрипка Энгра» сделана из позолоченной бронзы с серебряной вставкой.
«Скульптура поражает необычной формой - не то фигура, не то виолончель. Примечательно то, что виолончель и скрипка чаще всего символизируют женскую фигуру - узкие плечи и широкие бедра. Но на скульптуре четко виден мужской силуэт с широкими плечами», - добавил директор центра.
Как рассказала искусствовед и эксперт аукционных домов Sotheby"s и Christie"s Тамара Галеева, скульптура принадлежит Дали, но является тиражной.
«Я видела эту скульптуру - это отливка с изготовленной Дали формы, но тираж редкий. Данный тип работ сравним с печатной графикой, где экземпляров много, но каждый - оригинал. Он мог их подправлять, чеканить, дорабатывать», - уточнила искусствовед.
Название для работы Дали заимствовал у французского художника Мана Рэя, с его фотографии «Скрипка Энгра», на которой изображено женское тело, подобное музыкальному инструменту. «Скрипка Сальвадора Дали тоже уподобляется человеческому телу. Рэй и Дали были в одной компании, дружили, поэтому заимствование вполне уместно», - добавила эксперт.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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