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19:32 | 25.01.2019

Фото: Комсомольская правда

Следователи объявили официальную причину смерти одной из туристок в горах Урала

Предварительной причиной смерти туристки в горах Урала, по официальным данным судмедэкспертизы, стало переохлаждение. Но следственный комитет Свердловской области ещё думает, стоит ли возбуждать уголовное дело.

"По данным следственного отдела по городу Краснотурьинск областного СКР, полученным от судебного медицинского эксперта, предварительной причиной смерти туристки явилось общее переохлаждение. В настоящее время доследственная проверка продолжается", — говорится в сообщении СУ СК.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что 19 января пять туристов из Екатеринбурга направились от турбазы "Серебрянский камень" в пятикилометровый поход на Сухогорский (Казанский) камень. При подъеме на горную вершину из-за снегопада группа начала спуск, во время две женщины, в том числе погибшая, отстали от группы. По некоторым данным, они встретили в лесу своего знакомого , но данное предположение не находит своего предположения. Поисковая операция продолжалась трое суток.

Во вторник группа спасателей обнаружила женщин под ёлками - одна из них скончалась, вторая была госпитализирована в Краснотурьинск, а потом доставлена в больницу Екатеринбурга, где врачи ампутировали ей ступни на уровне нижней третьей голени. Сегодня пациентку планируют вывести из медикаментозной комы и подготовить к переводу на самостоятельное дыхание.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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