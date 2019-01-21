«Ты суслика видишь?»: в Свердловской области построили жильё для ветерана без воды, света и газа, но уверяют, что всё это есть

Скандальная история произошла в свердловском Сухом Логу. Шестой год не может въехать в дом, построенный по социальной программе Фондом жилищного строительства, ветеран и инвалид войны в Афганистане, 52-летний Андрей Ситников. Причина банальна – в доме отсутствует то, что необходимо для проживания – инженерные сети.«В доме отсутствуют инженерные сети, то есть, не подключены электричество, водопровод, канализация, газ. Тем не менее чиновники городской администрации приняли дом, по их документам он пригоден для проживания», — рассказывает ветеран-афганец Андрей Ситников.История началась в 2013 году, когда Ситников наотрез отказался въезжать в построенный для него по социальной программе, но полностью непригодный для жизни дом. Какое-то время было относительное затишье, а вот спустя три года власти перешли в наступление и начали настаивать, чтобы он принял жилье. Так как Ситников упрямо не хотел заселяться в недострой, а именно таковым и является дом без инженерной инфраструктуры, начались суды. Причём местный, сухоложский суд, присоединившись к администрации города, попытался убедить упёртого афганца, что сети в доме есть, просто он их не видит. Как в истории с сусликом из фильма «ДМБ», когда один из героев картины капитан Гера Либерман спрашивает рядового Геннадия Бобкова по прозвищу Пуля, видит ли тот суслика.«— Видишь суслика?— Нет.— Вот и я не вижу. А он есть».«Такое впечатление, что сухоложские судьи выполняют команды из мэрии. Дом не подключен к сетям, а суд упорно принимает решение, что они есть, а я их, видимо, не вижу. В итоге лишь в 2018 году, при рассмотрении апелляции в Свердловском областном суде, было принято решение в мою пользу. Представители мэрии со своими подложными документами, с одной стороны, утверждали, что дом ко всему подключен, а в то же время выпросили отсрочку для подключения до конца 2018 года, но по-прежнему ничего не сделано. Сейчас администрация через суд снова просит отсрочку, теперь им надо полтора года. Быстрее подключить они не могут, суд назначен на 29 января», — говорит Ситников.Единственный, кто встал на сторону Андрея Ситникова, – это сухоложский городской прокурор, требующий через суд от администрации города «обеспечить подключение дома к инженерным системам электроосвещения, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и отопления», а также «с внутренних и внешних сторон стен дома устранить образовавшиеся трещины». Очевидно, по мнению администрации Сухого Лога, он тоже «суслика» не видит, так как она не торопится выполнять его требования и предписания.Наши коллеги из «URA.RU» обратились за комментарием в администрацию Сухого Лога, но там, войдя в роль капитана из фильма «ДМБ», снова заявили, что дом подключен ко всем сетям. Правда, тут же сделали оговорку, что газа всё-таки нет.«Ситников заблуждается, дом подключен к сетям, нет только газа. Чтобы провести газ, установить газовое оборудование, надо время», — объяснила журналисту агентства «URA.RU» начальник отдела по вопросам жилья администрации Сухого Лога Елена Коновалова.Ну а пока воину-афганцу предстоит очередное судебное заседание, куда его любезно пригласили.