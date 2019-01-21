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18:25 | 25.01.2019
Дом, в котором, по мнению администрации Сухого Лога, есть всё, но только этого не видно. Фото: Андрей Ситников
«Ты суслика видишь?»: в Свердловской области построили жильё для ветерана без воды, света и газа, но уверяют, что всё это есть
«В доме отсутствуют инженерные сети, то есть, не подключены электричество, водопровод, канализация, газ. Тем не менее чиновники городской администрации приняли дом, по их документам он пригоден для проживания», — рассказывает ветеран-афганец Андрей Ситников.
История началась в 2013 году, когда Ситников наотрез отказался въезжать в построенный для него по социальной программе, но полностью непригодный для жизни дом. Какое-то время было относительное затишье, а вот спустя три года власти перешли в наступление и начали настаивать, чтобы он принял жилье. Так как Ситников упрямо не хотел заселяться в недострой, а именно таковым и является дом без инженерной инфраструктуры, начались суды. Причём местный, сухоложский суд, присоединившись к администрации города, попытался убедить упёртого афганца, что сети в доме есть, просто он их не видит. Как в истории с сусликом из фильма «ДМБ», когда один из героев картины капитан Гера Либерман спрашивает рядового Геннадия Бобкова по прозвищу Пуля, видит ли тот суслика.
«— Видишь суслика?
— Нет.
— Вот и я не вижу. А он есть».
«Такое впечатление, что сухоложские судьи выполняют команды из мэрии. Дом не подключен к сетям, а суд упорно принимает решение, что они есть, а я их, видимо, не вижу. В итоге лишь в 2018 году, при рассмотрении апелляции в Свердловском областном суде, было принято решение в мою пользу. Представители мэрии со своими подложными документами, с одной стороны, утверждали, что дом ко всему подключен, а в то же время выпросили отсрочку для подключения до конца 2018 года, но по-прежнему ничего не сделано. Сейчас администрация через суд снова просит отсрочку, теперь им надо полтора года. Быстрее подключить они не могут, суд назначен на 29 января», — говорит Ситников.
Единственный, кто встал на сторону Андрея Ситникова, – это сухоложский городской прокурор, требующий через суд от администрации города «обеспечить подключение дома к инженерным системам электроосвещения, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и отопления», а также «с внутренних и внешних сторон стен дома устранить образовавшиеся трещины». Очевидно, по мнению администрации Сухого Лога, он тоже «суслика» не видит, так как она не торопится выполнять его требования и предписания.
Наши коллеги из «URA.RU» обратились за комментарием в администрацию Сухого Лога, но там, войдя в роль капитана из фильма «ДМБ», снова заявили, что дом подключен ко всем сетям. Правда, тут же сделали оговорку, что газа всё-таки нет.
«Ситников заблуждается, дом подключен к сетям, нет только газа. Чтобы провести газ, установить газовое оборудование, надо время», — объяснила журналисту агентства «URA.RU» начальник отдела по вопросам жилья администрации Сухого Лога Елена Коновалова.
Ну а пока воину-афганцу предстоит очередное судебное заседание, куда его любезно пригласили.
© «Вечерние Ведомости»
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