Этой зимой в Свердловской области заготовят 700 кг семян сосен, елей и лиственниц

17:59 | 25.01.2019

fotokto.ru

Зимой в Свердловской области необходимо заготовить не менее 700 кг семян хвойных деревьев: сосны, ели и лиственницы. Для этого нужно обработать порядка 70 тонн шишек. Весной семена посеют в теплицах и питомниках, а через два года выросшие саженцы используют для лесовосстановительных работ.



В частности, семена будут заготовлены на плантации Сысертского лесничества. Здесь получают так называемые улучшенные семена плюсовых деревьев. Такие деревья имеют лучшие характеристики по высоте, полноте и качеству древесины.



Работа по заготовке семян проводится в рамках национального проекта «Экология».