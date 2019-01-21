Свердловская ГИБДД обратилась к водителям в связи ухудшением дорожных условий

17:28 | 25.01.2019

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Управление автодорог Свердловской области и областная ГИБДД призывают водителей к предельной осторожности в связи с ухудшением погодных и дорожных условий. Снегопады, по сообщению синоптиков, продлятся и завтра, 26 января. Ожидается, что снежный покров на Западе, Востоке и в центральной части области достигнет 5 см, а на Севере региона - 7,5 см.



Автомобилистов просят исключить опасные маневры, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. Неопытным водителям лучше отказаться от дальних поездок на личном транспорте.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб – 112. Для контроля по содержанию дорог работает круглосуточная диспетчерская служба: (343) 261-79-83.