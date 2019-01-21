У Южного автовокзала столкнулись два автобуса. Пострадали шесть человек

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса-Серова в районе Южного автовокзала столкнулись два пассажирских автобуса: маршрутов № 054 и № 047. По предварительной информации, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура уже начала проверку. Известно, что маршрут № 047 обслуживает ООО «Форт транс», маршрут № 054 – ООО « Параллель».