Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

16:47 | 25.01.2019

Фото: sverdlovsk.er.ru

«Единая Россия» усилила позиции на севере Свердловской области

На конференции свердловского регионального отделения «Единой России», которая проходит сегодня, 25 января, прошло одно из знаковых событий. Как стало известно veved.ru, членом президиума и регионального политсовета партии стал депутат ЗакСобрания Свердловской области Дмитрий Жуков.

Источник ив «ЕР» отмечают, что повышение по партийной лестнице может означать для Жукова два варианта. В первом, он будет согласован на должность на должность руководителя регионального исполкома «Единой России», а во втором – Жуков рассматривается как альтернативная кандидатура олимпийскому чемпиону Антону Шипулину на довыборах в Госдуму в Серовскому одномандатному округу. Дмитрий Жуков широко известен на севере региона, он дважды избирался депутатом думы Серовского городского округа.

Напомним, что на сегодняшней конференции делегатам предстоит переизбрать секретаря регионального отделения, региональный политический совет и президиум регионального политического совета. Переизбрание руководящих органов связано с изменениями устава, принятыми на съезде в Москве. Конференция проходит на площадке Уральского Федерального университета.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:28 | 25.01.2019
Свердловская ГИБДД обратилась к водителям в связи ухудшением дорожных условий

17:09 | 25.01.2019
Отвергнутый зауралец пытался дважды поджечь дом своей бывшей подруги

16:56 | 25.01.2019
У Южного автовокзала столкнулись два автобуса. Пострадали шесть человек

16:50 | 25.01.2019
Тюменская компания из нефтегазовой отрасли планирует стать резидентом ТОСЭР в Варгашах

16:47 | 25.01.2019
«Единая Россия» усилила позиции на севере Свердловской области

16:45 | 25.01.2019
Названы лауреаты литературной премии имени Бажова

16:32 | 25.01.2019
В Прикамье дисквалифицирован еще один директор управляющей организации

16:23 | 25.01.2019
В школах Екатеринбурга будет организовано более 20 тысяч мест для первоклассников

16:17 | 25.01.2019
«Adidas», «Reebok», «Nike»: таможенники не пустили в Екатеринбург партию контрафактной одежды на 13 миллионов рублей

16:10 | 25.01.2019
Завтра на Широкореченском мемориале пройдут мероприятия в честь 75-летия освобождения Ленинграда

15:44 | 25.01.2019
Свердловская область подошла к пику заболеваемости гриппом

15:37 | 25.01.2019
Первую квитанцию за вывоз ТКО прикамцы получат в начале февраля

15:16 | 25.01.2019
В столице Прикамья пройдет ярмарка вакансий

14:56 | 25.01.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, заработавшим на обманутых горожанах шесть миллионов рублей

14:06 | 25.01.2019
На свердловских трассах продолжают гибнуть животные

13:43 | 25.01.2019
Мэрия Екатеринбурга возвращает 024 маршрут на улицы города

13:37 | 25.01.2019
Пермяки могут отправиться на восток через Новосибирск

13:19 | 25.01.2019
Участников «Лыжни России» в Екатеринбурге будут возить бесплатно

12:41 | 25.01.2019
В Перми из-за морозов перенесли фестиваль ГТО

12:28 | 25.01.2019
На площадке жилого комплекса в Перми впервые реализуют проект «Умный город»

12:22 | 25.01.2019
В Екатеринбурге напротив «Екатеринбург Арены» откроется «тюремный» музей

12:21 | 25.01.2019
Выходные в Перми будут морозными

12:07 | 25.01.2019
Судебные приставы закрыли «недостроенную» гостиницу в Первоуральске

12:03 | 25.01.2019
Следователи просят курганцев о помощи в поисках пропавшей женщины

11:56 | 25.01.2019
Анатолий Литовченко помог школам в получении новых автобусов

11:50 | 25.01.2019
Житель Зауралья получил срок за избиение беременной возлюбленной

11:33 | 25.01.2019
В Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница с Уралмаша

11:31 | 25.01.2019
В Зауралье передали в суд уголовное дело погибшего на охоте челябинского силовика-браконьера

10:47 | 25.01.2019
На центральной площади Кургана открыли каток по просьбе горожан. Потапов: «Мы ждем от вас новых инициатив»

10:38 | 25.01.2019
Пайщики долгостроя «Новый Уктус» переедут в новые квартиры до конца года

10:22 | 25.01.2019
В Екатеринбурге будут судить бомжа, насиловавшего и убивавшего женщин

комментариев: 1

10:19 | 25.01.2019
В Свердловской области начали работу диспетчерские центры для глухонемых

10:14 | 25.01.2019
За ночь в Свердловской области сгорело несколько автомобилей

10:03 | 25.01.2019
В Нижнем Тагиле судебные приставы изъяли у бизнесвумен партию одежды

комментариев: 1

24.01.2019

21:43 | 24.01.2019
Екатеринбуржцы смогут бесплатно получить вакцину от кори

20:48 | 24.01.2019
Екатеринбургский бизнесмен получил 4 года условно за мошенничество в размере 11 миллионов





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 