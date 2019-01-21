«Единая Россия» усилила позиции на севере Свердловской области

16:47 | 25.01.2019

Фото: sverdlovsk.er.ru

На конференции свердловского регионального отделения «Единой России», которая проходит сегодня, 25 января, прошло одно из знаковых событий. Как стало известно veved.ru, членом президиума и регионального политсовета партии стал депутат ЗакСобрания Свердловской области Дмитрий Жуков.



Источник ив «ЕР» отмечают, что повышение по партийной лестнице может означать для Жукова два варианта. В первом, он будет согласован на должность на должность руководителя регионального исполкома «Единой России», а во втором – Жуков рассматривается как альтернативная кандидатура олимпийскому чемпиону Антону Шипулину на довыборах в Госдуму в Серовскому одномандатному округу. Дмитрий Жуков широко известен на севере региона, он дважды избирался депутатом думы Серовского городского округа.



Напомним, что на сегодняшней конференции делегатам предстоит переизбрать секретаря регионального отделения, региональный политический совет и президиум регионального политического совета. Переизбрание руководящих органов связано с изменениями устава, принятыми на съезде в Москве. Конференция проходит на площадке Уральского Федерального университета.