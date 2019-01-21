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16:23 | 25.01.2019
В школах Екатеринбурга будет организовано более 20 тысяч мест для первоклассников
В Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга отметили, что в рамках кампании по зачислению будущих первоклассников добавлен новый срок подачи заявлений для детей, имеющих право на получение мест в школах в первоочередном порядке. Этот срок прошел с 15 декабря по 23 января. С 1 февраля стартует основной этап подачи заявлений в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной территории, имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании.
«По предварительным итогам первого срока подачи заявлений на детей, имеющих право на получение мест в школах в первоочередном порядке, в школы города зачислено 835 детей. Это на 70 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом», - рассказала начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
По словам руководителя направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Федорова, запись детей льготных категорий граждан прошла без технических сбоев.
«По состоянию на полночь 24 января, когда запись «льготников» завершилась, через портал Госуслуг было подано 1094 заявления», - сказал он.
В целях уменьшения нагрузки на сервер, на несколько часов в ночь на 1 февраля на портале Госуслуг для пользователей Екатеринбурга будет заблокирован ряд информационных услуг и всплывающие диалоговые окна, информирующие о возможностях портала.
«Хочу обратиться к родителям будущих первоклашек: не стоит пытаться заполнять одновременно несколько заявлений с разных устройств. Одновременно заходя на сайт Госуслуг, вы создаете проблему прежде всего для себя, перегружая сервис и делая его работу менее устойчивой», - отметил Сергей Федоров.
Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова напомнила, что желание выбрать для своего ребенка лучшую школу не может служить оправданием противоправным действиям. Речь идет о подделке документов о регистрации ребенка и о фиктивных прописках.
© «Вечерние Ведомости»
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