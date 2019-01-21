«Adidas», «Reebok», «Nike»: таможенники не пустили в Екатеринбург партию контрафактной одежды на 13 миллионов рублей

16:17 | 25.01.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Челябинской таможни совместно пограничниками пресекли первую в этом году попытку ввоза контрафактных товаров на территорию России. Автомобиль с 14,5 тоннами взрослой и детской одежды следовал из Киргизии в Екатеринбург.



В грузовом отсеке таможенники обнаружили почти 10 тысяч единиц одежды с признаками контрафактности, маркированных товарными знаками «Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger» и др., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил около 13 миллионов рублей. Товар изъят и передан полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы.