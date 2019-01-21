Завтра на Широкореченском мемориале пройдут мероприятия в честь 75-летия освобождения Ленинграда

16:10 | 25.01.2019

В эту субботу, 26 января, в Екатеринбурге состоятся мероприятия, посвященные 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецких войск. В 12:00 на Широкореченском мемориале соберутся блокадники (их в уральской столице более 200, в основном это дети войны, попавшие на Урал в ходе эвакуации), а также представители администрации города и молодежных организаций.



Кроме того, во всех районах Екатеринбурга обладателям медалей «За оборону Ленинграда» и знаков «Жителю блокадного Ленинграда» вручат памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней. В окруженном городе оказалось 2 миллиона 887 тысяч жителей, эвакуировать удалось порядка миллиона человек. Около 600 тысяч принял Урал.