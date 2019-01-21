Свердловская область подошла к пику заболеваемости гриппом

15:44 | 25.01.2019

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом наступит в Свердловской области на следующей неделе, далее волна заражений должна пойти на спад, об этом сообщил заместитель главного врача регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» Андрея Юровских.



По его словам, в этом году Свердловскую область атакуют сразу два штамма гриппа А: H1N1 и А3. Как показывает статистика, обе инфекции зафиксированы в равных долях, обнаружения штамма гриппа В пока единичны. За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 35 тысяч больных. Прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 37%. На текущей неделе прирост уменьшился до 19%.



Стоит отметить, что вирус H1N1, или как его ещё называют «свиной», опасен тем, что может уже на второй день заболевания вызывать пневмонию. Единственный способ защититься как от болезни, так и от осложнений, которые она вызывает – сделать прививку.



Хотя сейчас ставить прививки уже поздно, на выработку иммунитета необходимо несколько недель, а к тому времени заболеваемость пойдёт на спад. Юровских подчеркнул, что уровень заболеваемости у тех, кто привился, и у тех, кто этого не сделал, разительно отличается.



«Уровень заболеваемости суммой ОРВИ у привитых и непривитых гриппом - разница в следующих порядках: привитые дети болели в 7,1 раза меньше, чем те, кто не ставил прививки. По взрослым такая цифра - 5,2 раза», - отметил заместителя главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии» региона, а делать выводы, исходя из этих цифр, каждый должен сам.



На сегодняшний день, как показывает ежедневный мониторинг заболеваемости по всем муниципалитетам и по всем группам населения, проводимый «Центром гигиены и эпидемиологии», в 9 муниципалитетах области уровень заболеваемости ОРВИ превысил порог на 20%.



«Главам муниципалитетов даны предложения о введении дополнительных профилактических мероприятий. Необходимо было ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Также рекомендовано введение масочного режима в медицинских и образовательных учреждениях, и на предприятиях бытового обслуживания, торговли»,- отметил Юровских.



Резюмируя, специалист посоветовал носить маски в любых людных местах, поскольку это единственный способ защититься от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.



Напомним, что в Екатеринбурге началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии. Зачастую дело доходит до госпитализации. На прошлой неделе на карантин были закрыты несколько детских образовательных учреждений – четыре садика и школы. Кроме того, более 10 детсадовских групп и 10 классов в разных учебных учреждениях, также попали под карантин. С 10 января работает в режиме карантина по ОРВИ и гриппу и ГКБ №40.