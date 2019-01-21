В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, заработавшим на обманутых горожанах шесть миллионов рублей

14:56 | 25.01.2019

Накануне, 24 января, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 32-летней Татьяне Хачатуровой и 34-летнему Антону Гринько. Они признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с использованием служебного положения), сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу.



По версии следствия, в период с июня 2013 по апрель 2016 года уроженка Зауралья 1986 года рождения и ее подельник – ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 34-летний уроженец Тюменской области, организовали мошенническую схему по незаконному отъему средств граждан.



Обвиняемые организовали предприятие по доставке и установке деревянных домов. Они разместили в СМИ и сети Интернет соответствующую информацию об указании данных услуг по ценам ниже рыночных. Злоумышленники заключали с клиентами договор на изготовление и установку фундамента и бруса, получали от заказчиков денежные средства, однако под различным предлогом взятые на себя обязательства не выполняли.



Общая сумма ущерба от противоправной деятельности злоумышленников превысила 6 миллионов рублей. Всего в течение почти трех лет от действий обвиняемых пострадали 27 граждан.



По совокупности инкриминируемых преступлений Татьяне Хачатуровой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Антону Гринько - 6 с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших и постановил взыскать с осужденных в пользу истцов порядка 5 млн. рублей.