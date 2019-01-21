На свердловских трассах продолжают гибнуть животные

14:06 | 25.01.2019

Фото из открытых источников

Свердловчане продолжают сбивать диких животных на трассах региона. Как сообщает Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, за первые три недели произошло три ДТП с участием копытных.



Так, 2 января на 33 км автодороги Серов — Ивдель водителем «Джили Эмгранд Х7» совершен наезд на дикое копытное животное – самца косули. В этот же день на 79 км автодороги Екатеринбург — Тюмень водителем «Ford С-MAX» совершен наезд на косулю.



В обоих случаях животные погибли на месте происшествия. Автотранспортным средствам был нанесен материальный ущерб.