Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

13:43 | 25.01.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Мэрия Екатеринбурга возвращает 024 маршрут на улицы города

Сегодня, 25 января, в администрации Екатеринбурга состоялось заседание транспортного комитета, на котором решилась судьба 024 автобусного маршрута долгое время соединяющего два удалённых района города – Сортировку и Вторчермет, но с нового года отменённого мэрией в связи с окончанием контракта с перевозчиком.

Как сказал сегодня Александр Высокинский, с понедельника, 28 января, транспорт частного перевозчика, осуществляющий движение по 024 маршруту, будет временно заменён автобусами из МОАП, а через 2,5 месяца будет объявлен конкурс на поиск нового частного перевозчика. На автобусах муниципального предприятия установят дополнительную табличку «замена 024».


Видео: Олег Галимов/komsomolka ekb

«У нас скоро появятся 100 новых автобусов и не за горами транспортная реформа. В чем минус 024 маршрутки? Если вы на машине поедете с Сортировки на Вторчермет, то никогда не будете держать путь через центр города. Вы поедете по улице Бебеля», - отметил Высокинский недостатки в движении 024 маршрута.

Напомним, что после отмены маршрута жители двух районов возмутились, и направили в мэрию более одной тысячи подписей под требованием – вернуть 024 маршрут на городские улицы. Позже к просьбам жителей города вернуть маршрут присоединились депутаты городской, областной и даже государственной думы.

Городская администрация провела собственное «исследование» необходимости маршрута, по итогам которого, пришла к выводу, что жителям города 024 маршрутка не нужна. Сегодняшнее решение транспортного комитета, озвученное Александром Высокинским, по сути, является компромиссным. Но это и не важно, главное, что маршрут возвращается на улицы города.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:28 | 25.01.2019
Свердловская ГИБДД обратилась к водителям в связи ухудшением дорожных условий

17:09 | 25.01.2019
Отвергнутый зауралец пытался дважды поджечь дом своей бывшей подруги

16:56 | 25.01.2019
У Южного автовокзала столкнулись два автобуса. Пострадали шесть человек

16:50 | 25.01.2019
Тюменская компания из нефтегазовой отрасли планирует стать резидентом ТОСЭР в Варгашах

16:47 | 25.01.2019
«Единая Россия» усилила позиции на севере Свердловской области

16:45 | 25.01.2019
Названы лауреаты литературной премии имени Бажова

16:32 | 25.01.2019
В Прикамье дисквалифицирован еще один директор управляющей организации

16:23 | 25.01.2019
В школах Екатеринбурга будет организовано более 20 тысяч мест для первоклассников

16:17 | 25.01.2019
«Adidas», «Reebok», «Nike»: таможенники не пустили в Екатеринбург партию контрафактной одежды на 13 миллионов рублей

16:10 | 25.01.2019
Завтра на Широкореченском мемориале пройдут мероприятия в честь 75-летия освобождения Ленинграда

15:44 | 25.01.2019
Свердловская область подошла к пику заболеваемости гриппом

15:37 | 25.01.2019
Первую квитанцию за вывоз ТКО прикамцы получат в начале февраля

15:16 | 25.01.2019
В столице Прикамья пройдет ярмарка вакансий

14:56 | 25.01.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, заработавшим на обманутых горожанах шесть миллионов рублей

14:06 | 25.01.2019
На свердловских трассах продолжают гибнуть животные

13:43 | 25.01.2019
Мэрия Екатеринбурга возвращает 024 маршрут на улицы города

13:37 | 25.01.2019
Пермяки могут отправиться на восток через Новосибирск

13:19 | 25.01.2019
Участников «Лыжни России» в Екатеринбурге будут возить бесплатно

12:41 | 25.01.2019
В Перми из-за морозов перенесли фестиваль ГТО

12:28 | 25.01.2019
На площадке жилого комплекса в Перми впервые реализуют проект «Умный город»

12:22 | 25.01.2019
В Екатеринбурге напротив «Екатеринбург Арены» откроется «тюремный» музей

12:21 | 25.01.2019
Выходные в Перми будут морозными

12:07 | 25.01.2019
Судебные приставы закрыли «недостроенную» гостиницу в Первоуральске

12:03 | 25.01.2019
Следователи просят курганцев о помощи в поисках пропавшей женщины

11:56 | 25.01.2019
Анатолий Литовченко помог школам в получении новых автобусов

11:50 | 25.01.2019
Житель Зауралья получил срок за избиение беременной возлюбленной

11:33 | 25.01.2019
В Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница с Уралмаша

11:31 | 25.01.2019
В Зауралье передали в суд уголовное дело погибшего на охоте челябинского силовика-браконьера

10:47 | 25.01.2019
На центральной площади Кургана открыли каток по просьбе горожан. Потапов: «Мы ждем от вас новых инициатив»

10:38 | 25.01.2019
Пайщики долгостроя «Новый Уктус» переедут в новые квартиры до конца года

10:22 | 25.01.2019
В Екатеринбурге будут судить бомжа, насиловавшего и убивавшего женщин

комментариев: 1

10:19 | 25.01.2019
В Свердловской области начали работу диспетчерские центры для глухонемых

10:14 | 25.01.2019
За ночь в Свердловской области сгорело несколько автомобилей

10:03 | 25.01.2019
В Нижнем Тагиле судебные приставы изъяли у бизнесвумен партию одежды

комментариев: 1

24.01.2019

21:43 | 24.01.2019
Екатеринбуржцы смогут бесплатно получить вакцину от кори

20:48 | 24.01.2019
Екатеринбургский бизнесмен получил 4 года условно за мошенничество в размере 11 миллионов





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 