Участников «Лыжни России» в Екатеринбурге будут возить бесплатно

13:19 | 25.01.2019

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке и проведении XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019», сообщает пресс-служба мэрии. Соревнования пройдут 9 февраля на 15 площадках во всех районах города.



Традиционно на всех площадках старт будет дан в 12:00, сразу после торжественной церемонии открытия. Кроме того, для всех участников массовой лыжной гонки в Екатеринбурге 9 февраля предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.