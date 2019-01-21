В Екатеринбурге напротив «Екатеринбург Арены» откроется «тюремный» музей

В Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Репина, практически напротив «Екатеринбург-Арены», в этом году откроется «тюремный» музей.Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, в музее будут представлены как экспонаты из быта осужденных – старые двери, замки, посуда, элементы одежды и обуви и прочее, так и изъятые у осужденных запрещённые в местах лишения свободы предметы.Кроме того, музей будет совмещён с торгово-выставочным павильоном, в котором можно будет купить вещи изготовленные осужденными, отбывающими наказание в уральских колониях.«Новый музей, в котором выставят необычные экспонаты, в том числе изъятые у осужденных, совместят с большим торгово-выставочным павильоном, где можно будет приобрести разнообразную качественную продукцию учреждений ГУФСИН», - отмечается в релизе ведомства.По его словам руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко, вход в музей, для горожан и туристов, будет свободным.В настоящее время проект ещё проходит согласования и утверждения. По замыслу руководства регионального ГУФСИН, открыться музей должен в середине года. А вот первый экспонат, знаменитая скульптура «Черный беркут» из ИК-56 с одноимённым названием, где содержались осужденные, приговоренные к «вышке» и пожизненному сроку, и до своего закрытия располагавшаяся в Ивделе, уже перевезена в Екатеринбург.