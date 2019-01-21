Судебные приставы закрыли «недостроенную» гостиницу в Первоуральске

Судебными приставами приостановлена деятельность гостиницы, расположенной по ул.Зои Космодемьянской, 11 в Первоуральске. Ранее Первоуральским городским судом по иску прокурора города было вынесено решение о запрете эксплуатации здания, которое является объектом незавершенного строительства. До гостиницы в здании находилась школа, которая была реконструирована под бизнес-центр.Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, несмотря на то, что данный объект недвижимости к эксплуатации не допущен, в гостинице уже размещают людей, что, по мнению прокуратуры, угрожает жизни и здоровью граждан. Представитель собственника был уведомлен о судебном решении, но никаких действий по освобождению арендаторами здания в добровольном порядке не предпринял, в связи с чем эту функцию пришлось выполнять приставам.Чтобы не допустить угрозы безопасности граждан, судебными приставами эксплуатация объекта немедленно приостановлена. Помещения освобождены, здание опечатано до вынесения соответствующего разрешения на использование здания.Отметим, что согласно сервису «2ГИС», в этом здании находится также несколько офисов компаний, кальянная и детский развивающий центр.