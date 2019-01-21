Екатеринбуржцы смогут бесплатно получить вакцину от кори

21:43 | 24.01.2019

Фото: jodantipyrin.ru

Жители Екатеринбурга смогут поставить прививку от кори бесплатно, такое решение приняли в управлении здравоохранения Екатеринбурга.



Прививки будут ставить по субботам, начиная с 26 января с 9:00 до 15:00 в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник Екатеринбурга. Чтобы получить вакцину, жителям города надо будет предъявить паспорт, полис и прививочный сертификат. Также прививки могут поставить иностранцы в поликлиниках, к которым они прикреплены.



Следует отметить, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано уже 4 случая кори среди детей. В управлении здравоохранения добавили также, что с 23 января в городе введены ограничительные меры, без документального подтверждения прививок школьников могут не пускать на занятия.

