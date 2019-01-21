Екатеринбургский бизнесмен получил 4 года условно за мошенничество в размере 11 миллионов

20:48 | 24.01.2019

Фото: kazanreporter.ru

Сегодня, 24 января, бизнесмену из Екатеринбурга вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере, об этом сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.



Мужчина заказывал у оптовиков продукты, входил в доверие к поставщикам и, получив товар «забывал» его оплатить. Жертвами мошенника стали межрегиональные оптовые операторы из Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Брянской и Белгородской областей. Общая сумма ущерба, причинённого с февраля 2017 по март 2018, более 11 миллионов рублей.



Согласно приговору, который вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга, бизнесмен получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года.