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20:48 | 24.01.2019
Фото: kazanreporter.ru
Екатеринбургский бизнесмен получил 4 года условно за мошенничество в размере 11 миллионов
Мужчина заказывал у оптовиков продукты, входил в доверие к поставщикам и, получив товар «забывал» его оплатить. Жертвами мошенника стали межрегиональные оптовые операторы из Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Брянской и Белгородской областей. Общая сумма ущерба, причинённого с февраля 2017 по март 2018, более 11 миллионов рублей.
Согласно приговору, который вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга, бизнесмен получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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