В Екатеринбургской думе обсудили вопрос об освобождении «Екатеринбург-Арены» от земельного налога

20:15 | 24.01.2019

Фото: sport-express.ru

В думе Екатеринбурга рассмотрели вопрос об освобождении «Екатеринбург-Арены» от земельного налога. Обсуждение проходило во время восьмого заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об этом сообщили в гордуме.



Депутаты приняли решение утвердить отмену земельного налога для «Екатеринбург-Арены», однако решение должно подтвердиться на пленарном заседании городской думы. Напомним, что отмена налога на землю для спортивных объектов, построенных для ЧМ по футболу 2018 была ранее принята на уровне правительства страны.



Также на заседании обсудили возможную отмену земельного налога для особой экономической зоны «Титановая долина». Некоторые депутаты выступили против, однако в целом решение было одобрено.