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20:15 | 24.01.2019
Фото: sport-express.ru
В Екатеринбургской думе обсудили вопрос об освобождении «Екатеринбург-Арены» от земельного налога
Депутаты приняли решение утвердить отмену земельного налога для «Екатеринбург-Арены», однако решение должно подтвердиться на пленарном заседании городской думы. Напомним, что отмена налога на землю для спортивных объектов, построенных для ЧМ по футболу 2018 была ранее принята на уровне правительства страны.
Также на заседании обсудили возможную отмену земельного налога для особой экономической зоны «Титановая долина». Некоторые депутаты выступили против, однако в целом решение было одобрено.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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