В Екатеринбурге до 9 февраля закрыли улицу Замятина

19:10 | 24.01.2019

Фото: molva33.ru

Улица Замятина в уральской столице будет перекрыта до 9 февраля, об этом рассказала пресс-служба мэрии города.



Уточняется, что будет перекрыт участок от Ползунова до Даниловской. Водителям придётся объезжать его по улицам Краснофлотцев, Даниловской, Лобкова и Ползунова.



Такое ограничение введено в связи с проведением строительно-монтажных работ по перекладке сети водоснабжения к ЖК, расположенному в квартале улиц Ползунова-Замятина-Даниловская-Краснофлотцев.