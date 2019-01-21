В мэрии Екатеринбурга обсудили проекты развития ЦПКиО

18:47 | 24.01.2019

Фото: nicedayshostel.ru

Глава столицы Урала Александр Высокинский провёл первое собрание по проектам развития Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской мэрии.



Специалисты предполагают, что первые изменения будут уже к 2020 году, а самые значимые перемены произойдут к 2023 году, к 300-летию уральской столицы. Завершить проект власти планируют в 2030 году.



Главным принципом работы над развитием парка, как отметили в мэрии, должна стать всесезонность, это означает что в парке горожанам и гостям города должно быть интересно в любое время года, также парк планируют поделить на тематические зоны: зону отдыха, искусства, детства, аттракционов, событий и зелёную зону.



Напомним, в начале этой недели директор ЦПКиО Роман Шадрин написал в администрацию заявление на увольнение. Нового кандидата на должность управляющего пока что не называют.