УФАС выиграло суд с екатеринбургскими газовиками

18:14 | 24.01.2019

Фото: ekgas.ru

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали позицию Свердловского УФАС России в споре с АО «Екатеринбурггаз». Ранее антимонопольное ведомство вынесло предупреждение компании в связи с выявлением в её действиях признаков нарушения закона о защите конкуренции.



Как сообщает пресс-служба свердловского УФАС, ранее в ведомство поступили заявления от управляющих компаний ООО «УЖК «УРАЛ-СТ», ООО «УК РЭМП Железнодорожного района» и АО «Управляющая компания «Стандарт», ООО УК «Пионер». УК просили проверить на соответствие антимонопольному законодательству действий АО «Екатеринбургаз» по повышению в три раза с 1 января 2018 года стоимости услуг технического обслуживания внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах с 0,39 руб./кв.м. до 1,36 руб./кв.м.



Антимонопольный орган, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что АО «Екатеринбурггаз» навязывает экономически не обоснованное условие о повышении стоимости услуг в 3 раза. Считая, что в действиях компании имеются признаки нарушения Закона о защите конкуренции, антимонопольным органом вынесено предупреждение. Не согласившись с ним АО «Екатеринбурггаз» обратилось в суд, но проиграло.