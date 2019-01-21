В Кировграде будут судить мужчину, ударившего полицейского шариковой ручкой

17:13 | 24.01.2019

Прокуратура направила в в Кировградский городской суд уголовное дело в отношении 37- летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия

к сотрудникам полиции и Росгвардии.



По версии следствия, 4 ноября 2018 года в вечернее время, находясь в Верхнем Тагиле, обвиняемый, в связи с нахождением его в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, был задержан сотрудниками полиции. При задержании он применил насилие в отношении участкового уполномоченного полиции и сотрудницы Росгвардии, а впоследствии нанес удар рукой по голове водителю служебного автомобиля. Затем, находясь в здании отделения, обвиняемый схватил со стола шариковую ручку и нанес ею удар в грудную клетку оперативному сотруднику полиции.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкция статьи предусматривает в качестве наказания, в том числе, лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.