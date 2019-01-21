Ежегодно до 15% газифицированных квартир в Свердловской области не проходят проверку

17:06 | 24.01.2019

Решение заблаговременно предупреждать жителей Среднего Урала о проверках газового оборудования, а графики проверок и техобслуживания размещать на сайтах управляющих компаний, было принято сегодня на совместном совещании регионального министерства ЖКХ и Госжилстройнадзора с руководителями газовых служб региона по вопросам безопасности газовой инфраструктуры в многоквартирных домах. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Так, по данным надзорных органов, ежегодно плановую проверку оборудования на Среднем Урале не проходят от 5 до 15% газифицированных квартир. В большинстве случаев это происходит из-за плохого информирования жителей о сроках проведения этих мероприятий, а также из-за отказа самих жителей заключать договоры на техническое обслуживание оборудования установленного в квартирах.



Чтобы изменить ситуацию, решено обязать газовиков публиковать на своих сайтах поадресные графики проверок, а также планов технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования, причем не только на текущий, но и на будущий год. Кроме того, эта информация будет заранее и в обязательном порядке направляться в адрес управляющих компаний для размещения на их сайтах.



«О предстоящих проверках потребители должны знать заранее. Для этого поадресные графики регламентных работ на официальных сайтах обслуживающих организаций должны быть представлены не только на текущий, но и на перспективный период. Более того, планы технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования на очередной календарный год, в срок до 15 декабря текущего года, должны в обязательном порядке направляться в адрес управляющих организаций (УК) для размещения их на сайтах компаний», — говорится в сообщении департамента.



В случае, если сотрудникам газовых служб по каким-то причинам и, безусловно, по вине собственника, попасть в помещение не удалось, информация об этом должна быть в оперативном порядке направлена в жилищную инспекцию и органы местного самоуправления, для принятия мер административного воздействия на собственника этого помещения.