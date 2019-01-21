В Екатеринбурге студентов отправили в ИВС и на дактилоскопию

Студенты Российского профессионально-педагогического университета и техникума Курочкина в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, музей УМВД и экспертно-криминалистический отдел (ЭКО), сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.Заместитель начальника изолятора провел для них небольшую экскурсию. Студенты смогли увидеть дежурную часть, библиотеку, прогулочные дворы и даже побывать в настоящей камере. Студенты в шутку сравнили ИВС со студенческим общежитием, только с трехразовым питанием и бесплатным проживанием.Кроме того, о своей работе гостям рассказал начальник ЭКО подполковник Александр Борисюк. Он продемонстрировал студентам некоторые методы обнаружения и изъятия следов на месте преступления. Ребята смогли вживую увидеть работу эксперта, а все желающие смогли пройти процедуру дактилоскопирования и получить на память отпечатки своих пальцев.Напомним, что акция «Студенческий десант» направлена на ознакомление молодежи с деятельностью полиции, повышение уровня открытости органов внутренних и доверия граждан, а также профессиональную ориентацию студентов.