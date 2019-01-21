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16:27 | 24.01.2019

Екатеринбургские полицейские спустя год поймали угонщика автомобиля

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу накануне, 23 января задержали местного жителя, который год назад похитил иномарку на Уралмаше (наше издание освещало подробности этой истории), буквально вышвырнув из салона дочь владелицы автомобиля.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 15 в совершении данного преступления изобличен местный житель 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера.

«Подозреваемый сознался в совершении преступления и написал явку с повинной. Однако, со слов злоумышленника, цели наживы у него не было, он похитил иномарку, прокатился и впоследствии бросил ее во дворах. У сотрудников полиции есть все основания полагать, что задержанный мог сбыть похищенную иномарку за денежное вознаграждение», – отмечают в полиции.

В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела № 15 СУ УМВД России по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск автомобиля.

Напомним, что сам инцидент произошел днем 22 января на улице Калинина на Уралмаше. Женщина припарковала машину у дома №31, поднялась в квартиру, в салоне находилась её 15-летняя дочь. Когда владелица транспортного средства вышла обратно на улицу, то оказалось, что неизвестный вышвырнул её дочь из машины и угнал автомобиль. В салоне находились документы и деньги. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу, где в апреле 2018 года было возбуждено уголовное дело (изначально материалы были направлены в Следственный комитет). По факту волокиты расследования уголовного дела женщина обратилась с жалобой в прокуратуру Свердловской области. Ровно спустя год злоумышленника поймали, теперь его ждет судебное разбирательство и казенный дом.

© «Вечерние Ведомости»

 


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