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14:30 | 24.01.2019

Фото: om1.ru

Четыре этапа получения кредита в Тинькофф банке: что нужно сделать и какие условия?

Прежде, чем взять кредит, следует внимательно изучить предложения современного финансового рынка. Советуем обратить внимание на услуги Тинькофф банка, который всегда уважает интересы своих клиентов. На данный момент спросом пользуется возможность оформить кредит наличными на выгодных условиях. Давайте узнаем, как это можно сделать в Тинькофф банке, и что получить в итоге.

4 ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА В ТИНЬКОФФ БАНКЕ

1) Подать заявку в Интернете. Для этого следует просто перейти на сайт Тинькофф банка и найти раздел «Кредит под залог недвижимости». В конце странички есть форма заявки – ее нужно заполнить так, как указано в образце.

2) После отправки заявки, ее сразу же рассмотрит компетентный сотрудник. Если все будет подходить под условия кредита, то менеджер назначит встречу. Время встречи выбирает клиент. 3) Согласование условий кредитования. Заказчик и менеджер обсуждают все нюансы такой услуги, как кредит под залог квартиры, и тогда клиент принимает решение. Если он таки захочет взять деньги в долг, то дальше будет следовать оценка жилья экспертом (бесплатная, от Тинькофф банка).

4) После оценки и заключения эксперта, документы о залоге недвижимости передаются в реестр. Когда процедура будет завершена, клиент получит всю сумму кредита наличными или же на карту (по выбору).

ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ, ЗАКАЗАВ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ В ТИНЬКОФФ БАНКЕ?

* Отличную процентную ставку, размер которой не превышает 9% в год. По сравнению с другими учреждениями, это очень выгодно.

* «Прозрачность» сделки. Отметим, что Тинькофф банк не переписывает на себя недвижимость, которая было оформлена в качестве залога. У жилья остается его прежний собственник, непосредственно – заемщик.

* Минимум документов и быстрое рассмотрение заявки. Клиенты Тинькофф банка не знают, что такое очереди или «молчание» оператора колл-центра. Все услуги делаются оперативно и без задержек.

* Лояльные условия даже для тех, у кого не лучшая кредитная история. То же самое касается взыскания кредитного долга: все происходит в «мягкой форме», без угроз и коллекторов.

* Безопасность, которая превыше всего. Тинькофф банк зарекомендовал себя только с лучшей стороны и вот уже больше 10 лет является одним из лидеров в РФ.

Напомним, что связаться с менеджером Тинькофф банка можно на сайте tinkoff.ru. Рекомендуется стать активным клиентом, чтобы упростить процедуру оформления кредита.

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© «Вечерние Ведомости»

 


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