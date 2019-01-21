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14:30 | 24.01.2019
Фото: om1.ru
Четыре этапа получения кредита в Тинькофф банке: что нужно сделать и какие условия?
4 ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА В ТИНЬКОФФ БАНКЕ
1) Подать заявку в Интернете. Для этого следует просто перейти на сайт Тинькофф банка и найти раздел «Кредит под залог недвижимости». В конце странички есть форма заявки – ее нужно заполнить так, как указано в образце.
2) После отправки заявки, ее сразу же рассмотрит компетентный сотрудник. Если все будет подходить под условия кредита, то менеджер назначит встречу. Время встречи выбирает клиент. 3) Согласование условий кредитования. Заказчик и менеджер обсуждают все нюансы такой услуги, как кредит под залог квартиры, и тогда клиент принимает решение. Если он таки захочет взять деньги в долг, то дальше будет следовать оценка жилья экспертом (бесплатная, от Тинькофф банка).
4) После оценки и заключения эксперта, документы о залоге недвижимости передаются в реестр. Когда процедура будет завершена, клиент получит всю сумму кредита наличными или же на карту (по выбору).
ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ, ЗАКАЗАВ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ В ТИНЬКОФФ БАНКЕ?
* Отличную процентную ставку, размер которой не превышает 9% в год. По сравнению с другими учреждениями, это очень выгодно.
* «Прозрачность» сделки. Отметим, что Тинькофф банк не переписывает на себя недвижимость, которая было оформлена в качестве залога. У жилья остается его прежний собственник, непосредственно – заемщик.
* Минимум документов и быстрое рассмотрение заявки. Клиенты Тинькофф банка не знают, что такое очереди или «молчание» оператора колл-центра. Все услуги делаются оперативно и без задержек.
* Лояльные условия даже для тех, у кого не лучшая кредитная история. То же самое касается взыскания кредитного долга: все происходит в «мягкой форме», без угроз и коллекторов.
* Безопасность, которая превыше всего. Тинькофф банк зарекомендовал себя только с лучшей стороны и вот уже больше 10 лет является одним из лидеров в РФ.
Напомним, что связаться с менеджером Тинькофф банка можно на сайте tinkoff.ru. Рекомендуется стать активным клиентом, чтобы упростить процедуру оформления кредита.
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© «Вечерние Ведомости»
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Четыре этапа получения кредита в Тинькофф банке: что нужно сделать и какие условия?
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